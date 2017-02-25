Дата зустрічі Порошенка з Трампом на даний час обговорюється, - Клімкін

В даний момент обговорюються різні параметри майбутньої зустрічі Президента України Петра Порошенка з новим президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Ми нині обговорюємо різні опції. На сьогодні більше сказати не можу, щоб свідомо, так би мовити, не тримати інтригу", – заявив він у відповідь на питання про те, чи можна сьогодні говорити про конкретну дату зустрічі між українським та американським лідерами.

Глава МЗС розповів, що його відомство також підбирає дати зустрічі з новим держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і декількома іншими представниками адміністрації Трампа.

"Ми зараз підбираємо дату, коли можна було б найімовірніше зустрітися одразу і з Тіллерсоном, і з новопризначеним радником з національної безпеки Макмастером, і з новим міністром оборони Меттісом, оскільки є багато аспектів, котрі необхідно обговорювати з різними членами нової американської адміністрації", – зазначив він.