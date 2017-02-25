Джемілєв: Російська пропаганда перевершує пропагандистську систему СРСР

Інформаційний блок є одним з найважливіших у питанні деокупації і деінтеграції Криму.

Про це заявив народний депутат Мустафа Джемілєв на міжнародному форумі в Києві, повідомляє Укрінформ.

«У питаннях деокупації Криму значне місце займає інформаційний блок, тому що від того, якою мірою люди інформовані про те, як проходила окупація і анексія Криму, в якому становищі опинилися люди, які хоч якось намагаються відстоювати свою точку зору, що відрізняється від точки зору окупантів, в якому стані знаходиться їх особиста безпека і в цілому права і свободи в окупованому Криму, що чекає світ, якщо він забуде і пробачить Росії міжнародний бандитизм - від інформованості щодо всіх цих питаннях значною мірою залежить і активність у співпраці з міжнародними організаціями і сприяння міжнародного співтовариства в деокупації Криму», - заявив Джемілєв.

За його словами, агресор має дуже «потужну, одурманюючу, зомбуючу, агресивну пропагандистську машину».

«Я мало знайомий з фашистською пропагандистською машиною, але можу стверджувати, що за ступенем зомбованості, безпардонності і брехливості російська пропаганда перевершує пропагандистську систему СРСР. Там працює величезний штат високооплачуваних дезинформаторів громадськості і існують цілі фабрики "тролів", які всіма мовами світу пишуть коментарі до публікацій, щоб висловити путінську точку зору», - заявив народний депутат.

Він також додав, що якби народні депутати України були достатньо інформовані про ситуацію в окупованому Криму, то «може бути, в Україні не було б таких розумників, які пропонують відкласти деокупацію Криму на пару десятків років або здати в оренду Крим Путіну разом з його жителями на 50-100 років».

Як відомо, видання "The New York Times" повідомило про те, що український парламентар від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко підготував план щодо врегулюванню конфлікту на Сході України, що передбачає, серед іншого, проведення референдуму про здачу Росії в "оренду" на 50-100 років анексованого нею Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. За даними газети, цей план був переданий на початку лютого екс-раднику президента США Майклу Флінну за тиждень до його відставки.