ФСБ намагалася завербувати жителя Луганської області, - СБУ

ФСБ намагалася завербувати жителя Луганської області, який працює в Росії.

Про це повідомляє прес-служба Управління СБУ в Луганській області.

"Контррозвідники Служби безпеки України викрили чергову спробу схилити громадянина України до конфіденційного співробітництва зі спецслужбами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що житель Луганської області з 2010 року офіційно працює на будівництвах в Москві і Санкт-Петербурзі.

"У 2016 році під час чергової поїздки на "заробітки" до Росії при проходженні паспортного контролю був направлений російськими прикордонниками в окреме приміщення, де з використанням психологічного тиску, був допитаний представником ФСБ Російської Федерації", - заявили в СБУ.

Співпрацівника спецслужби РФ цікавили місця розташування блокпостів і дислокації військових частин ЗСУ на території Луганської області. Також при допиті особлива увага приділялася наявності особистих контактів чоловіка з правоохоронними органами України.

"Потім співробітник ФСБ в ультимативній формі заявив, що для подальшого перебування на території РФ заробітчанин повинен співпрацювати з російською спецслужбою та надавати інформацію про дислокацію військових частин ЗСУ в зоні проведення АТО, переміщення військової техніки тощо", - наголошується в повідомленні.

Чоловік був змушений погодитися. Однак він не збирався виконувати вказівки ФСБ і повідомив про все українським правоохоронцям.