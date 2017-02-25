Гриневич: Фінляндія допоможе створити "нову українську школу"

Фінський уряд заявив, що готовий підтримувати реформу шкільної освіти в Україні, повідомила голова Міністерства освіти та науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю Громадському.

За словами міністра освіти, фіни рідко обирають цей пріоритет для співпраці з іншими країнами, оскільки "у них і так є освітній туризм, всі до них їздять запозичувати досвід".

Вона також наголосила, що система освіти у Фінляндії є прикладом для багатьох країн, але дуже відрізняється від системи української освіти.

"Фінська школа, коли викладає матеріал, вона викладає його інтегрованими предметами, тобто немає специфічного поділу на багато предметів, як у нас звикли. Якщо ви гуманітарій, поглиблено вивчаєте цілу палітру гуманітарних предметів, то тоді ви можете отримати загальний інтегрований курс фізики, хімії і біології", — розповіла Гриневич.

За її словами, така система сприймається з великим спротивом в першу чергу вчителями.

"Вони звикли до традиції предметного викладання. Постає дуже багато питань, хто буде викладати такий інтегрований курс? А чи від цього не постраждає рівень вивчення біології, фізики і хімії в Україні… Ідея полягає в тому, що ми повинні до старшої школи прищепити дітям не ненависть або байдужість до математики і природничих предметів, а навпаки зацікавленість, щоби більша кількість дітей обирали в 10-11 класі поглиблене вивчення природничих предметів", — додала міністр освіти.

Нагадаємо, Міносвіти запланувало велику реформу "нова українська школа", яка розпочнеться у 2018 році.