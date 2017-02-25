Італія виділила 1 млн євро допомоги постраждалим від бойових дій на Донбасі

Уряд Італії виділив 1 млн євро Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй і Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) для надання підтримки людям, постраждалим в результаті збройного конфлікту на Донбасі, повідомив Центр новин ООН.

Зазначається, що внесок Італії дозволить ВПП надати продовольчу допомогу найбільш уразливим групам населення, які не отримують допомогу від інших гуманітарних організацій.

ЮНІСЕФ, у свою чергу, планує розширити свою програму по поширенню інформації про мінну загрозу серед сімей, що живуть в зоні конфлікту.

Зазначається, що практично з самого початку конфлікту в Україні ВПП забезпечує продовольчу допомогу жителям східних регіонів і внутрішньо переміщеним осібам. Їм надають продуктові набори, а також ваучери і готівкові гроші.