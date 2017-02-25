Кримськотатарський батальйон "Аскер" увійде до складу ВМС України, - Джемілєв

Кримськотатарський батальйон "Аскер" стане підрозділом у складі морської піхоти військово-морських сил України.

Про це повідомив народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв на міжнародному форумі "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу", передає Еспресо.TV.

"Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку підійде. Важко сказати скільки буде бійців, було записано близько 250 осіб. Думаю, що після того, як цей батальйон буде узаконений, багато хто буде записуватися. Причому не тільки етнічні кримські татари", - заявив Джемілєв.

Також Він додав про тиск на жителів Криму з боку окупаційних властей з вимогою вступати до лав російської армії.

"Прискорився натиск на людей, яких закликають російську армію. Я не уявляю кримського татарина, який присягав на вірність російській армії, їм залишається вибір - або сідати в тюрму, або перходить кордон і служити своїй країні", - заявив Джемілєв.