Меркель офіційно стала кандидатом на посаду канцлера Німеччини

Християнсько-демократичний союз у суботу офіційно висунув Ангелу Меркель кандидатом у канцлери на парламентських виборах, які відбудуться 24 вересня.

Про це повідомляє повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.

Загальні збори ХДС відбулися у земля Мекленбург-Передня Померанія на півночі Німеччини. 95 відсотків із близько 140 делегатів висловилися за те, щоб Меркель очолила список ХДС.

ХДС та їхні союзники з Християнсько-соціального союзу раніше домовилися, що Меркель знову буде кандидатаом на посаду канцлера від об’єднаного блоку.

Меркель є членом національної асоціації Мекленбург-Передня Померанія і саме тут розташований її виборчий округ, на якому вона перемагає з 1990 року.

Нагадаємо, що раніше Меркель заявила про те, що Німеччина збільшить свою частку фінансування НАТО.