Пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому переїхав із Сум до Харкова

У Сумах демонтували пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому. Усе через те, що Сумська міськрада не заплатила скульптору Ельданізу Гурбанову із Харкова. Саме туди і відвезли демонтований пам’ятник легкоатлета.

Про це повідомив архітектор Володимир Биков.

«Ось уже скоро 10 місяців, як Сумська міськрада відмовляється укласти договір з оплати праці скульптору. Терпіння скінчилось, гарантії немає, саме тому, допоки не вирішиться організаційне питання щодо коштів, вирішили повернути скульптуру до Харкова в майстерню Ельданіза. І там уже нехай влада вирішує повертати пам’ятку чи залишити майстру», − зауважив сумський архітектор Володимир Биков.

Нагадаємо, пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому встановили в червні 2016 року, з нагоди 80 річчя легкоатлета. На відкритті Володимир Голубничий подякував владі за те, що так багато уваги приділила спортивній ходьбі.

Оксана Цибуля, Суми