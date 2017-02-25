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Пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому переїхав із Сум до Харкова

25 лютого, 2017 - 10:08

У Сумах демонтували пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому. Усе через те, що Сумська міськрада не заплатила скульптору Ельданізу Гурбанову із Харкова.  Саме туди і відвезли демонтований пам’ятник легкоатлета. 

Про це повідомив архітектор Володимир Биков.

«Ось уже скоро 10 місяців, як Сумська міськрада відмовляється укласти договір з оплати праці скульптору. Терпіння скінчилось, гарантії  немає, саме тому, допоки не вирішиться організаційне питання щодо коштів, вирішили повернути скульптуру до Харкова в майстерню Ельданіза. І там уже нехай влада вирішує повертати пам’ятку чи залишити майстру», − зауважив сумський архітектор Володимир Биков.   

Нагадаємо, пам’ятник дворазовому олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому встановили в червні 2016 року, з нагоди 80 річчя легкоатлета. На відкритті Володимир Голубничий подякував владі за те, що так багато уваги приділила спортивній ходьбі.

Оксана Цибуля, Суми

Джерело: День
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