Порошенко схвалив терміни проведення чергових призовів у 2017 році

Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році”, передає прес-служба Глави держави.

Документом № 44/2017 визначаються строки проведення у поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби. Реалізація Указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов’язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів.

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зі Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні - червні та у жовтні - листопаді 2017 року.

Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни, звільнятимуться в запас у квітні - червні та у жовтні - грудні цього ж року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також здійснюватиметься навесні та восени: у квітні - травні та жовтні - листопаді 2017 року.

Кабінету Міністрів України своїм Указом Президент доручив визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

Уряд, обласні, Київська міська державна адміністрація мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів, а Міністерство інфраструктури України - забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту перевезення звільнених у запас військовослужбовців та призовників з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2017 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня цього року.