Президент затвердив Доктрину інформаційної безпеки

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про Доктрину інформаційної безпеки України» і затвердив Доктрину.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Як зазначається у документі, необхідність ухвалення Доктрини інформаційної безпеки зумовлена виникненням актуальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, а також потребою визначення інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації і вільного обігу інформації.

Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни.

Документ визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформсфері. Його правовою основою є Конституція, закони України, Стратегія національної безпеки, а також міжнародні договори.

Для реалізації Доктрини РНБО має здійснювати координацію діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Зважаючи на особливі умови і ведення проти нашої держави агресивної інформаційної війни не лише на її території, а й у світі, забезпечення реалізації Доктрини можливе лише за умови належної координації заходів, здійснюваних усіма державними органами. Рада нацбезпеки також визначатиме ключові заходи відповідно до положень документа.

Згідно з документом, уряд забезпечуватиме здійснення інформаційної політики держави, фінансування програм, пов'язаних з інформбезпекою, спрямовуватиме і координуватиме роботу міністерств, інших органів виконавчої влади у цій сфері.

На Міністерство інформаційної політики покладаються організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації, поширення якої заборонено в Україні. Мінінформполітики також здійснюватиме моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері.

Крім того, міністерство має формувати пріоритети державної інформаційної політики та здійснювати контроль за їх реалізацією, координувати діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, урядових комунікацій, кризових комунікацій, зокрема під час проведення антитерористичної операції та в особливий період.

На нього також покладається завдання вироблення і впровадження стратегії інформаційного забезпечення процесу визволення та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас Мінінформполітики має сприяти Міністерству закордонних справ у донесенні та представленні офіційної позиції України в іноземних засобах масової інформації.

Доктриною також покладається низка завдань на МЗС, Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, розвідувальні органи, Національний інститут стратегічних досліджень.

Як зазначається, Міністерство культури, Державне агентство з питань кіно, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Державний комітет телебачення і радіомовлення також братимуть участь у забезпеченні захисту вітчизняного інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної та друкованої продукції держави-агресора, розробці пріоритетів і стимулів розвитку українського кіно, телевізійного контенту, книгодрукування, зокрема щодо висвітлення героїчного спротиву українського народу російській агресії.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.