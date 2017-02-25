Професор зі світовим іменем Олександр Кокенєші став почесним доктором УжНУ

Ректор УжНУ професор Володимир Смоланка вручив на засіданні Вченої ради університету атрибути Doctor Honoris Causa УжНУ науковцю зі світовим іменем, доктору фізико-математичних наук, професору кафедри експериментальної фізики Університету м. Дебрецен (Угорщина) і колишньому студенту вишу Олександру Кокенєші.

Почесне звання визнаному науковцю присвоєно за особисті наукові досягнення в галузі фізики, освіти, науки за вагомий внесок у розвиток міжнародного наукового співробітництва між Україною та Угорщиною, а також за розвиток та поглиблення наукового співробітництва з Ужгородським національним університетом.

Майбутній науковець О. Кокенєші отримав диплом фізика Ужгородського державного університету у 1969 році, закінчив аспірантуру та працював старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії фізики і хімії складних напівпровідникових матеріалів УжНУ. У 1989 році нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки, а через рік захистив докторську дисертацію.

«Олександр Кокенєші очолював кафедру твердотільної електроніки Ужгородського державного університету з 1991 по 2000 роки, − розповів у коментарі для «Дня» проректор з наукової роботи УжНУ професор Ігор Студеняк. − Дослідження професора визнавались далеко за межами України. Він є експертом наукової комісії Євросоюзу, у 1998 році нагороджений медаллю Всесвітнього товариства угорських професорів. Науковець читав лекції в університетах п’яти континентів, у тому числі й Орегонському університеті, університеті штату Айдахо в Бойсі (США) та Університеті Сан Пауло (Бразилія), є науковим керівником понад 20 національних та міжнародних наукових проектів, автором 190 статей у міжнародних наукових рейтингових журналах, більше 130 презентацій на міжнародних конференціях, співавтором 4 монографій та 19 патентів. З 2001 року він керує науковою темою кафедри експериментальної фізики Університету міста Дебрецен. Очолювана професором Кокенєші наукова группа більше 15 років активно співпрацює з Ужгородським національним університетом. За цей час виконано низку наукових українсько-угорських проектів, опубліковано спільні наукові праці, за результатами спільних наукових досліджень організовано обмін та стажування студентів, аспірантів та співробітників двох університетів».

Виступаючи з інавгураційною промовою, О. Кокенєші сказав: «Зараз я мав би виступати перед вами мовою, на якій читаю лекції у різних країнах світу, або ж якою послуговуюся нині щодня, працюючи в Угорщині. Однак я звертаюся до вас рідною українською мовою на знак поваги до УжНУ, який виховав мене від студента − до науковця. Це університет, де я в колі друзів і колег досяг усього, що міг досягти на той час. Радий, що міг працювати у знаменитій школі ужгородських фізиків, про яку гордо згадую у всьому світі. Доля склалася так, що мене запросили працювати в Дебрецен, але я з радістю ніс славу Ужгородського університету у світ. І дуже задоволений тим, що міг принести для УжНУ користь, напевно, більшу, ніж міг би принести, залишившись в Ужгороді».

Василь Ільницький, Ужгород