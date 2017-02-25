Питання звільнення окупованого Криму і Донбасу не можна відокремлювати одне від одного, - Чубаров

Питання звільнення Криму і Донбасу не можна відокремлювати одне від одного, необхідна єдина формула відновлення територіальної цілісності України.

Про це 25 лютого перед Міжнародним форумом "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров, передає Еspreso.tv.

"На жаль, нам нав'язали інший напрямок, і ми - маю на увазі Україна - пішли цим напрямом: події та війну Росії проти України на сході України ми відокремили від окупації Криму. Не можна тут виділяти пріоритети вирішення питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України", - заявив він.

"Маємо якомога скоріше виходити на єдину формулу відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонів", - додав Чубаров і зазначив, що на тлі репресій проти проукраїнськи налаштованих мешканців Криму необхідно показати, що їх не залишили.

При цьому Чубаров прокоментував "план" нардепа Андрія Артеменка, який передбачає можливість здачі Криму в оренду Росії.

За словами глави Меджлісу, це є "перевіркою "на вошивість" для українського суспільства".

"Українське суспільство тестують, вибачте мене, на "вошивість", просто хочуть перевірити - зовсім ми негідники, чи готові своєю землею торгувати і чомусь це роблять ті, для кого Крим не є рідною землею", - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, що Мустафа Джемілєв повідомив про те, що кримськотатарський батальйон "Аскер" увійде до складу ВМС України.