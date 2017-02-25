РФ надає бойовикам "ЛНР" десятки мільярдів рублів, - СБУ

Уряд Російської Федерації фінансує терористичну організацію "ЛНР".

Відповідний механізм фінансування викрили співробітники Служби безпеки України, повідомили в СБУ.

"СБУ перевіряє канали фінансування російськими офіційними структурами т.зв "ДНР/ЛНР", у рамках низки відкритих раніше кримінальних проваджень. За інформацією спецслужби, "бюджетом ЛНР" на перший квартал 2017 року передбачено надходження понад 11 млрд рублів. Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ, а сам проект бюджету погоджувався т.зв. "народною радою "ЛНР" з профільними російськими міністерствами", - повідомили в СБУ.

"Одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів" (президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником Фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський "Міжнародний розрахунковий банк", - йдеться у повідомленні СБУ.

Через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" фонд спрямовує кошти безпосередньо до т.зв. "Державного банку "ЛНР", "фінансисти" терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, "народна міліція ЛНР" отримала понад 820 мільйонів рублів, "МГБ ЛНР" майже 100 млн рублів, заявили в СБУ.

Також встановлено, що значні кошти з російських надходжень використовуються ватажками терористів на фінансування пропагандистської роботи серед населення для дискредитації України.

"Бюджет пропагандистів т.зв. "ЛНР" становить майже 30 мільйонів рублів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ФСБ намагалася завербувати жителя Луганської області.