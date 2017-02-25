Росіяни не надали гарантій припинення вогню під Авдіївкою, - Жебрівський

Російська сторона у Спільному центрі з контролю і координації так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі поривів ЛЕП біля Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі поривів ЛЕП біля Авдіївки. Сподіваємось отримати гарантії на завтра і зранку електромонтажники готові вийти на відновлення ЛЕП. Станом на сьогодні виявлено два місця пошкоджень лінії електропередач",- йдеться у повідомленні.

За словами Жебрівського, на потужних електрогенераторах зараз працюють лікарня, відділення Укртелекому та інші служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Поліція працює в посиленому режимі.

"Завтра зранку плануємо від потужного генератора запустити насосну станцію і подати людям у помешкання воду. Авдіївський коксохім від своїх батарей підтримує належне тепло в тепломережах. Звертались до Київстару, щоб на час, поки відновимо електропостачання в Авдіївці, вони підключили свої передавачі у місті до електрогенераторів і забезпечили належну роботу мережі", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, що ввечері 24 лютого під Авдіївкою Донецької області загострилася ситуація, бойовики відновили обстріли з важкого озброєння.