Сьогодні в Україні відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2017"

Сьогодні, 25 лютого, в Україні відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2017".
Про це повідомляють Українські Новини.
За можливість представити Україну на міжнародному конкурсі однієї пісні "Євробачення" будуть боротися 6 виконавців, яких вибрали за допомогою трьох півфіналів.
Фіналістів нацвідбору будуть виступати у наступній послідовності:
1. Сальто Назад - О Мамо
2. MELOVIN - Wonder
3. O.Torvald - Time
4. ILLARIA - Thank you for my way
5. TAYANNA - I love you
6. ROZHDEN - Saturn
Нагадаємо, що на чолі організації "Євробачення-2017" у Києві стала нова команда.