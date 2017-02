Сьогодні в Україні відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2017"

Сьогодні, 25 лютого, в Україні відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2017".

Про це повідомляють Українські Новини.

За можливість представити Україну на міжнародному конкурсі однієї пісні "Євробачення" будуть боротися 6 виконавців, яких вибрали за допомогою трьох півфіналів.

Фіналістів нацвідбору будуть виступати у наступній послідовності:

1. Сальто Назад - О Мамо

2. MELOVIN - Wonder

3. O.Torvald - Time

4. ILLARIA - Thank you for my way

5. TAYANNA - I love you

6. ROZHDEN - Saturn

Нагадаємо, що на чолі організації "Євробачення-2017" у Києві стала нова команда.