Суд розглядатиме справу Єфремова 27 лютого

Старобільський районний суд Луганської області оголосив технічну перерву в розгляді справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Засідання продовжиться 27 лютого.

На засіданні в п'ятницю суд прийняв таке рішення для того, щоб Єфремов міг ознайомитися з матеріалами справи, які не були завчасно доставлені в суд.

Крім того, суд встановив порядок дослідження доказів. Спочатку вивчать письмові матеріали, потім будуть допитувати свідків і самого обвинуваченого.

Єфремов брав участь у засіданні, сидячи поруч зі своїми адвокатами, оскільки 9 лютого суд постановив звільнити його з камери в залі суду на час проведення засідань.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що суд відмовився переносити справу Єфремова до Києва.