Світоліна виграла престижний тенісний турнір в Дубаї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна перемогла у суботу знамениту тенісистку з Данії Каролін Возняцькі у фіналі престижного турніру WTA серії Premier - Dubai Duty Free Championships у Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом $2,666 млн.

Рахунок "золотого поєдинку", що тривав 1 годину 28 хвилин - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

До цього харків'янка зустрічалася із Возняцькі, яка раніша була лідером світового рейтингу, лише одного разу. У червні минулого року українка також обіграла суперницю в 1/16 фіналу турніру у Маямі (США) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:1).

Додамо, що успіхи Світоліної у Дубаї дозволяють їй увійти до топ-10 рейтингу WTA. Цей результат є національним рекордом України для тенісисток і особистим досягненням самої Еліни.