У Берліні вшанували пам'ять Лесі Українки

Українці Берліна 25 лютого зібралися біля меморіальної дошки Лесі Українці, щоб згадати видатну поетесу, драматурга, перекладачку в 146-ту річницю з дня її народження і покласти квіти. Про це повідомляє Укрінформ.

Німеччина займала особливе місце в житті і творчості Лариси Петрівни Косач. У країну її привела необхідність лікуватися від тяжкої недуги. У січні 1899 року професор Берлінського університету Ернст фон Бергманн прооперував хвору на туберкульоз кісток 27-річну українську письменницю, після чого Леся Українка провела в Берліні ще майже півроку. Впродовж цього часу вона зробила блискучі переклади з німецької творів Генріха Гейне і написала ряд власних творчих творів німецькою мовою.

Меморіальна дошка роботи полтавського скульптора Вадима Голобородова встановлена саме на будинку, де раніше знаходилася приватна клініка Ернста фон Бергманна. Вона була відкрита 30 серпня 2010 року, до 140-річчя з дня народження поетеси за ініціативою Центральної спілки українців в Німеччині.