У Франції відкрили судове слідство проти Фійона та його дружини

Фінансова прокуратура Франції (PNF) у п'ятницю ввечері відкрила судове слідство у справі про фіктивне працевлаштування дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Parisien.
Слідство відкрито за підозрою у розкраданны державних коштів, зловживанны соціальними благами, співучасті і приховуванні цих злочинів. Проведення слідства тепер покладено на трьох слідчих в Парижі.
Цей крок послідував після проведення попереднього розслідування, в ході якого Фійон і його дружина вже давали свідчення. Слідчі в подальшому можуть закрити справу або передати її в суд.
Французькі ЗМІ припускають, що при будь-якому результаті справа не завершиться до президентських виборів, перший тур яких відбудеться 23 квітня.
Нагадаємо, що Франція застерегла Росію від втручання в президентські вибори.