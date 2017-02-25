У Франції відкрили судове слідство проти Фійона та його дружини

Фінансова прокуратура Франції (PNF) у п'ятницю ввечері відкрила судове слідство у справі про фіктивне працевлаштування дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Parisien.

Слідство відкрито за підозрою у розкраданны державних коштів, зловживанны соціальними благами, співучасті і приховуванні цих злочинів. Проведення слідства тепер покладено на трьох слідчих в Парижі.

Цей крок послідував після проведення попереднього розслідування, в ході якого Фійон і його дружина вже давали свідчення. Слідчі в подальшому можуть закрити справу або передати її в суд.

Французькі ЗМІ припускають, що при будь-якому результаті справа не завершиться до президентських виборів, перший тур яких відбудеться 23 квітня.

Нагадаємо, що Франція застерегла Росію від втручання в президентські вибори.