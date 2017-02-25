У Хмельницькому транслювали заборонені телеканали з російською пропагандою

Співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією припинили ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють антиукраїнську пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.