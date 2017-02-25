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У Хмельницькому транслювали заборонені телеканали з російською пропагандою

25 лютого, 2017 - 17:28
Фото прес-служби СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією припинили ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють  антиукраїнську пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне  телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

 
    
Джерело: День
          
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