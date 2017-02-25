У Луцьку представили 38 раритетів зі спадщини родини Косачів

Сьогодні світ відзначає 146-у річницю від дня народження Лесі Українки, 140 років минає у 2017-му і від народження її сестри Ольги Косач-Кривинюк. Волинський краєзнавчий музей та музей Лесі Українки Східноєвропейського національного університету презентували виставку «Сестри», присвячену цим двом знаковим жінкам України. Молодша сестра Лесі Українки – Ольга – була лікарем, педагогом, письменницею (з літературним псевдонімом Олеся Зірка), перекладачем, фольклористом... А найперше – сестрою Лесі, котра розуміла її значення для світової культури. На виставці представлено 38 раритетів із фондів обох музеїв.

За словами головної хранительки фондів краєзнавчого музею Наталії Пушкар, найдорожчими (не в грошовому еквіваленті, а в значенні для історії) є зошит із записами пісень, які зробили Леся Українка та її мати Олена Пчілка у Колодяжному у 1890-х роках, гербарний лист з автографом Ольги Косач-Кривинюк, поштові листівки з міст, де перебувала Ольга (ними поділився літературно-меморіальний музей у Колодяжному) та інші оригінальні речі. Власне, саме Ольга і зібрала й зберегла для України безцінний архів Лесі Українки та родини Косачів, вона написала і видала потім у діаспорі хронологію життя й творчості Лесі Українки. На жаль, так склалося, що й могили Ольги Косач-Кривинюк фактично немає. Вона була похована у німецькому місті Аугсбург у листопаді 1945 року. А у 2004 році в цю могилу підзахоронили іншу людину, вірогідно, ту, котра й сплачувала кошти за землю для могили. Один із нащадків родини Косачів (по лінії Лесиної сестри Оксани) – громадянин Швейцарії юрист Роберто Гааб кілька років тому виношував мрію облаштувати у Колодяжному меморіал Косачів, перенести сюди з різних куточків світу їхній прах. Чотири рази він бував на Волині, останній раз ще у 2013 році, привозив дітей, аби показати, де було їхнє родове гніздо,тоді ж обговорював з головою ОДА Борисом Клімчуком і питання облаштування родинного меморіалу. Але з різних причин все залишилося на рівні планів...

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк