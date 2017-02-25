У Мосулі загинула журналістка курдського телебачення

Журналістка курдського телеканалу Шифа Гарді, яка висвітлювала хід операції по звільненню в Іраку міста Мосул від терористичного угрупування Ісламська держава, загинула, підірвавшись на придорожній міні.

Про це повідомляє Rudaw.

"Вона вела щоденну спеціальну передачу про бойові дії в Мосулі на Рудав-ТВ і нещодавно приступила до висвітлення зсередини розгортання бойових дій у самому Мосулі", — йдеться в повідомленні телеканалу.

Телеканал слідом за повідомленням про смерть журналістки опублікував її фотографії в Twitter, зроблені незадовго до того, як вона загинула.