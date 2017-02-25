У Німеччині зловмисник в'їхав у перехожих, українців серед постраждалих немає

У місті Гейдельберг у південно-західній Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг, чоловік на орендованій машині умисно в’їхав у перехожих.

Про це повідомляє Seuddeutsche Zeitung.

У повідомленні підкреслюється, що інцидент був умисним – чоловік спрямував автомобіль на натовп, а після того вийшов з авто з ножем в руках.

Його зупинив поліцейський, якому довелося застосувати вогнепальну зброю. Пораненого нападника госпіталізували, його мотиви з’ясовуються. Наразі немає повідомлень про зв’язок нападу із терористичною активністю.

За повідомленням генконсульства України в Мюнхені, внаслідок інциденту травмовано троє перехожих, громадян України серед них немає.