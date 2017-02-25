У сирійському місті Хомсі внаслідок подвійного теракту загинули понад 40 людей

В центральній частині сирійського міста Хомс сьогодні вранці стався подвійний теракт, в результаті якого загинули десятки людей.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на світові інформагентства.
За даними агентства AFP, в результаті двох вибухів загинули 42 людини.
Агентство Associated Press повідомляє, що вибухи скоїли терористи-смертники поблизу будівлі, де розміщуються служби безпеки.
Губернатор провінції Хомс Талал Барзані повідомив про три вибухи і офіційно підтвердив загибель 20 осіб. Спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини повідомили про щонайменше 14 загиблих.
Хомс - третє за величиною місто Сирії і знаходиться під контролем урядових військ Башара Асада.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова підтримати військових США в Сирії.
Джерело: Європейська правда