У сирійському місті Хомсі внаслідок подвійного теракту загинули понад 40 людей

В центральній частині сирійського міста Хомс сьогодні вранці стався подвійний теракт, в результаті якого загинули десятки людей.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на світові інформагентства.

За даними агентства AFP, в результаті двох вибухів загинули 42 людини.

Агентство Associated Press повідомляє, що вибухи скоїли терористи-смертники поблизу будівлі, де розміщуються служби безпеки.

Губернатор провінції Хомс Талал Барзані повідомив про три вибухи і офіційно підтвердив загибель 20 осіб. Спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини повідомили про щонайменше 14 загиблих.

Хомс - третє за величиною місто Сирії і знаходиться під контролем урядових військ Башара Асада.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова підтримати військових США в Сирії.