У Великобританії зробили автобусну зупинку у вигляді хатинки

У Великобританії є сільська автобусна зупинка, яка перебувала у жалюгідному стані і потерпала від вандалів протягом багатьох років. Але сьогодні жителі Волкгемптона (графство Девон) мають кам’яну «обитель», якою можуть пишатися, після того, як над зупинкою попрацювали дизайнери.

Про це повідомляє DailyMail.

Тепер селяни можуть насолоджуватися затишною домашньою кімнатою з кріслом, подушками, рослинами у горщиках і навіть картинами на стінах. А до Дня святого Валентина дизайнер тематично задекорував зупинку, оздобивши її плетеними кошиками, трояндою та канделябрами, зазначає видання.

Місцеві жителі настільки задоволені своєю новою зупинкою, що написали лист подяки автослужбі, яка її обслуговує.