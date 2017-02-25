Україна посіла шосте місце в світі за експортом пшениці

За підсумками 2016 року урожайність пшениці в Україні становила 4,2 т/га, що більше показників минулого року на 9%, проте це лише 25 результат у світі.

Про це повідомляє прес-служба "Українського клубу аграрного бізнесу".

Як наголошується, кращі показники має більшість європейських країн, Китай, Мексика, Єгипет, а найбільшу урожайність пшениці показала Нова Зеландія - 9,09 т/га.

"В той же час, Україна є шостим найбільшим експортером пшениці у світі та перебуває на 9-тому місці за обсягами виробництва. Частка пшениці у виробництві продукції сільського господарства нашої країни становить 13%", - йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на суттєве відставання від провідних країн в урожайності, продуктивність виробництва пшениці в Україні зростає, заявляють у асоціації.

"За останні 5 років урожайність пшениці в Україні підвищилася на 30%, що свідчить про інтенсивний розвиток технологій та посилення перспектив на міжнародному ринку", - повідомляє УКАБ.