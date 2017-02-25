Україна та Угорщина співпрацюватимуть у розбудові прикордонної інфраструктури

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон і міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак обговорили питання співпраці у розбудові прикордонної інфраструктури на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона і міністра національного розвитку Угорщини Міклоша Шестака. Сторони обговорили питання розбудови прикордонної інфраструктури, прикордонного співробітництва та співпраці у митній сфері", - йдеться у повідомленні.

Володимир Кістіон поінформував угорську сторону про результати роботи українського уряду у реалізації вказаних питань.

"За результатами офіційного візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Угорщини у листопаді 2016 року за дорученням Глави уряду, під моїм керівництвом було сформовано робочу групу для забезпечення координації та контролю виконання досягнутих домовленостей. Впевнений, що низка підписаних у ході візиту двосторонніх документів надає реальні можливості реалізувати спільні інфраструктурні проекти між Україною та Угорщиною", - наголосив Кістіон, додавши, що в рамках робочої групи було розроблено плани для реалізації домовленостей.

Він також заявив, що вже підготовлено і схвалено на засіданні уряду два законопроекти "Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" та "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", які незабаром будуть внесені до Верховної Ради України.

Крім того, сторони обговорили перспективи співпраці у інших сферах, зокрема у залізничній та авіаційній галузях.