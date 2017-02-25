Україні зараз не потрібні дострокові вибори, - Гопко

Україні зараз не потрібні ні дострокові президентські, ні дострокові парламентські вибори.

Про це у ефірі Еспресо.TV розповіла позафракційний народний депутат Ганна Гопко.

"Країні зараз не потрібні ні дострокові президентські, ні дострокові парламентські вибори. Нам потрібна зараз стабільність. Нам потрібно оновити Рахункову палату, склад ЦВК, дати НАБУ право на прослуховування. Такі речи потрібен робити парламент, а не заграватися в дострокові вибори, які змарнують час", - сказала Гопко.

За її словами, без зміни виборчого законодавства успіху на позачергових виборах можуть досягти проросійські, популістські сили.