В Афганістані внаслідок обстрілу школи загинуло двоє учнів

Внаслідок мінометного обстрілу школи у провінції Лагман на сході Афганістану щонайменше двоє учнів загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ.

Офіційний представник провінційного уряду Сархаді Завак повідомив журналістам, що мінометний обстріл був здійснений бойовиками.

За його словами, під обстріл потрапила школа на околицях міста Мехтарлам, адміністративного центру провінції Лагман. Жертвами стали двоє учнів, ще один учень та вчитель отримали поранення, обох було госпіталізовано.

Завак не повідомив інших подробиць, лише додавши, що страшний інцидент стався близько 11:00 за місцевим часом.

Бойовики руху "Талібан", які діють у деяких районах провінції Лагман, поки не заявляли про свою відповідальність за подію.

Нагадаємо, що недавно бойовики ІД вбили 6 працівників Червоного Хреста в Афганістані.