В Одесі висунуто підозру 3 особам в організації викрадення нардепа Гончаренка

В Одесі висунуто підозру трьом особам в організації викрадення депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, передає Еspreso.tv.

За її словами, 24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим в четвер за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжкого каліцтва.

Як зазначила Верба, затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, і ін.) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох осіб із групи зловмисників, які планували вчинити напад на Гончаренка.