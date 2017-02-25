Окупований Крим перетворюється на "територію страху", - Климпуш-Цинцадзе

Станом на 25 лютого на території окупованого Росією Криму нараховується 12 загиблих, 17 зниклих безвісти, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.

Про це 25 лютого заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час виступу на Міжнародному форумі "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу", передає Еспресо.TV.

"Це люди, які постраждали через свої політичні, ідеологічні переконання, через свою належність до кримськотатарського народу, звичку до свободи слова, через те, що вони вирішили залишитися тим, ким були - громадянами України", - зазначила вона.

"За останні 3 роки Крим дійшов майже до повного знищення особистих та громадянських прав і свобод людей. ... Зараз Крим може служити повноцінним довідником порушень і утисків прав і свобод людини. Майже усі відомі методи боротьби зі свободою вже були застосовані і продовжують застосовуватися окупаційною владою", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Окрім того, нагадала віце-прем'єр, російська влада знищує приходи православної церкви Київського патріархату, греко-католицької церкви, позбавляючи в такий спосіб мешканців Криму свободи віросповідання.

"(Влада РФ) вносить проукраїнських активістів до списків терористів, перешкоджає праву на мирні зібрання, переслідує національно-культурні і представницькі органи кримськотатарського народу, визнала Меджліс екстремістською організацією...При цьому окупанти перетворюють Крим на мілітаризовану зону, військову базу", - зазначила віце-прем'єр.

Вона додала, що при цьому Крим "перетворюється на територію страху".

"Системні порушення прав і свобод людини є підставою для об'єднання зусиль усіх, і України, і ЄС, США, міжнародних організацій" , - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що кримськотатарський батальйон "Аскер" увійде до складу ВМС України.