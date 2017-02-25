За день бойовики 32 рази обстріляли позиції сил АТО, - прес-центр

Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 32 обстріли. Двох українських військових поранено, одного травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку танк обстрілював українські позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке.