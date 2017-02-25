За добу бойовики 92 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено 12 військових, - штаб

Бойовики вперто продовжують демонструвати всьому світові ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей щодо припинення вогню.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії вони обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120 міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. З 82 мм мінометів – Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному та Павлополю вогонь вели з БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку. Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському. З танків – по Пісках та Кам’янці, по Луганському – із БМП.

Вчора близько 23.00, внаслідок кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в Авдіївці зникло електропостачання. Як повідомляють офіцери Оперативного прес-центру, у місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв’язком та доступом до мережі Інтернет. Критичні об’єкти інфраструктури продовжують під’єднувати до електрогенераторів.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї ворог гатив по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці окупанти вели вогонь з БМП.

Загалом зафіксовано 92 обстріли.

Дванадцять наших військових поранено, четверо травмовано.