За минулу добу в зоні АТО поранено 16 військових, - штаб

За минулу добу на Донбасі, внаслідок активних бойових дій, 16 українських військових отримали поранення.

Про це під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє УНН.

"За добу, що минула, внаслідок активних бойових дій, загиблих у лавах українських військових немає. При цьому, 16 військовослужбовців дістали поранення та травми", - повідомив він.

"Триває ескалація під Авдіївкою. Вчора бойові дії на цих рубежах тривали близько 14 годин. Противник почав обстріли з самого ранку і не припиняв їх до пізнього вечора. При цьому окупанти випустили близько 150 мін та декілька десятків артилерійських та танкових снарядів. На передовий рубежах противника перебувають снайпери. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь. Зазначимо, що вчора проявляв агресію здебільшого зі східного напрямку (Ясинувата), проте також зафіксовані ворожі обстріли з південного (Спартак) та південно-східного (Мінеральне) напрямків", - повідомив речник.

Також, за його словами, неспокійно вчора було на лівому фланзі авдіївської промзони: поблизу Кам’янки окупанти здійснили 2 обстріли з мінометів і танків.

"Близько 23 години, внаслідок потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у місті зникло електропостачання та поступово знижується температура в системі опалення. Існують проблеми з мобільним зв’язком та доступом до Інтернету. Представники державних та місцевих органів влади продовжують допомагати людям. Критичні об’єкти інфраструктури під’єднують до електрогенераторів. Водопостачання в місті здійснюється за графіком. Ремонтники потребують стійкого режим тиші з боку НЗФ, щоб продовжити ремонт Донецької фільтрувальної станції", - повідомив Лисенко.

Лисенко також повідомив, що на інших ділянках фронту (світлодарська дуга, горлівський периметр, Донецький аеропорт) також тривають бойові дії середньої інтенсивності із використання важкого озброєння з боку противника. "Традиційно окупанти активізуються ближче до вечора. Це пов’язано з також із прагненням ворожого командування розпорошити увагу штабу АТО, щоб відволікти його від основного району бойових дій – авдіївської промзони", - зауважив він.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбувся 41 ворожий обстріл, зокрема 22 – з важкого озброєння. По позиціях українських військових було випущено понад 400 мін та снарядів.