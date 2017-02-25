Замовника викрадення Гончаренка взято під варту на 2 місяці

Підозрюваного в організації викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренко і розпалюванні національної ворожнечі депутата Лиманського райради Олександра Кушнарьова взято під варту на 2 місяці без права виходу під заставу.

Як повідомляє "Думская", відповідне рішення 25 лютого ухвалив Приморський суд Одеси.

Кушнарьову інкримінують чотири епізоди: підготовка до викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ст. 14 і ч. 2 ст.146 КК); замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень народному депутату України в зв'язку з його громадською діяльністю (ч.2 ст. 15 і ч.3 ст.346); виготовлення матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни (ст. 436); дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ч.1 ст. 161).

Зазначається, що під час судового засідання сторона захисту неодноразово заявляла про невинуватість Кушнарьова. Разом з тим прокурор зазначив, що слідство має достатньо доказів провини підозрюваного.

На засіданні суду також було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 2 місяці спільнику Кушнарьова - Анатолію Слободяннику.

Розгляд справи Слободянника проводився у закритому режимі.

Слободянник, який свого часу представлявся в ЗМІ як глава Ради ветеранів силових структур області, генерал-лейтенант у відставці, підозрюється за трьома статтями КК - 161, 436, а також 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

У справі є і третій фігурант, ім'я якого не називається. Зазначається, що це співробітник друкарні, якого підозрюють у виготовленні матеріалів із закликами до вчинення агресивної війни. До викрадення народного депутата він, за даними слідства, не причетний. За повідомленням "Укрінформу", суд обрав третьому фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Під час засідання перед будівлею суду зібралися близько десяти прихильників "ОппоБлока", які виступали на боці організатора викрадення.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп назвав своє викрадення спецоперацією. В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжке каліцтво.