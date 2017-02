Журналістів провідних американських ЗМІ не пустили на брифінг у Білому домі

Журналістів низки провідних американських ЗМІ, а також британських ВВС і Guardian не пустили на п'ятничний брифінг речника Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

На брифінг не потрапили представники телеканалу CNN, газет New York Times і Los Angeles Times, а також сайтів The Daily Mail, The Hill, BuzzFeed News та Politico.

Коли представники цих ЗМІ намагалися увійти до кабінету, де повинен був відбутися брифінг прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, їм повідомили, що їх не включили в список учасників.

Журналісти з The Associated Press, журналу Time і USA Today вирішили бойкотувати брифінг через те, що їхніх колег не пустили.

"Це неприйнятний крок для адміністрації Трампа в Білому домі. Мабуть, таким чином вони мстяться, за те, що ми повідомляємо факти, які їм не подобаються", - йдеться в заяві CNN.

Серед допущених до брифінгу виявилися представники каналів ABC, CBS, Fox News, сайту Breitbart News, агенції Reuters, газет Washington Times і Wall Street Journal.

Вашингтонське видання The Hill відзначає, що це інцидент лише загостров триваючу ворожнечу Дональда Трампа зі ЗМІ.

Президент неодноразово критикував "недобросовісні ЗМІ", заявляючи, що частина з них розповсюджує неправдиву інформацію. Здебільшого його критика стосувалася ЗМІ, які не схвалюють політику американського президента.

Зокрема, Трамп заявляв, що The New York Times і Washington Post "помиляються" в своїх публікаціях про нього.

Як відомо, на своїй першій прес-конференції 11 січня Дональд Трамп посварився з CNN, назвавши телекомпанію "жахливою організацією", що публікує фейки.