Доба в АТО: Бойовики порушили "тишу" та застосували артилерію і міномети

За минулу добу на Донбасі бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом, минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Луганському напрямку, у вечірній час, російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне. З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

У штабі повідомили, що у результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.