Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.
Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

Доба в АТО: Бойовики порушили "тишу" та застосували артилерію і міномети

25 лютого, 2018 - 08:59
Фото з архіву "Дня"

За минулу добу на Донбасі бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом, минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Луганському напрямку, у вечірній час, російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне. З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

У штабі повідомили, що у результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

Джерело: День

Більше новин

На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію калібру 152 мм
Від початку бойових дій у ЗСУ було присвоєно 50 генеральських звань, - Муженко
В ОБСЄ зафіксували наявність важкого озброєння бойовиків за межами відводу
За добу у зоні АТО не було жодного обстрілу, - штаб
У Луганську відновили мобільний зв'язок
Франція і ФРН закликають РФ визнати відповідальність за Сирію

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 