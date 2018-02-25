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Гройсман розповів, як відбуватиметься підвищення пенсій військовим

25 лютого, 2018 - 11:23
Фото Reuters

Українські військовослужбовці отримають підвищені пенсії у березні квітні. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я обіцяв підвищити пенсії військовослужбовцям - і ми це зробили... Як це буде відбуватися: в середньому пенсії підвищать на 1500 грн, перерахунок стосуватиметься 498 тисяч військових пенсіонерів, пенсію перерахують з 1 січня 2018 року, вже в березні-квітні люди отримають нові суми виплат, на підвищення виділимо 7 млрд грн. Виплати будуть з Пенсійного фонду", - зазначив глава уряду.

При цьому Гройсман наголосив, що підвищення пенсій військовослужбовцям має бути незворотнім і надалі закріплене законом, який також розроблений Кабінетом міністрів.

"Він дозволить врахувати військових, які сьогодні захищають Україну, але ще не вийшли на пенсію", - додав він.

Нагадаємо, 21 лютого Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.

Джерело: День

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