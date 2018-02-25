Храм Гробу Господнього закрився на невизначений термін через протести в Ізраїлі

Церковні ієрархи в знак протесту закрили на невизначений термін Храм Гробу Господнього (Храм Воскресіння Христового) в Єрусалимі, повідомляють Israel News з посиланням на заяву глав церков.

Ієрархи греко-католицької та вірменської церков пояснили, що пішли на цей крок на знак протесту проти "систематичної кампанії проти церков та християнської громади на Святій землі".

У своїй заяві вони наголосили, що обурення християн викликає, зокрема законопроект, що дозволяє ізраїльській державі конфіскувати земельні ділянки, що належать церквам.

Примітно, що цей законопроект сьогодні, 25 лютого, буде обговорюватися на засіданні міністерського комітету, після чого його направлять на затвердження в кнесет. У разі позитивного результату голосування в парламенті, документ набере силу закону.

Церковні ієрархи вважають цей законопроект "дискримінаційним і расистським". Ізраїль "топче ногами чутливі відносини між християнською громадою та владою, які установилися протягом десятиліть, відзначають вони.

Крім цього, церква також виступає проти запровадження муніципальних зборів, які, на її думку, порушують статус-кво. Створюється враження, що ці дії мають на меті "послабити християнську присутність в Єрусалимі", наголошують глави церков.

Міська адміністрація Єрусалиму в своє виправдання заявляє, що мита введені не щодо храмів, а у відношенні об'єктів, які знаходяться у власності церков - готелі і зали для прийомів.

Храм Гробу Господнього - найбільша святиня християнства. Вважається, що він стоїть на тому місці, де, згідно Святого Письма, був розп'ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос.