Латвія внесла Кадирова й Бастрикіна до "списку Магнітського"

До латвійського "списку Магнітського" включені нинішній очільник Чечні Рамзан Кадиров і голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін.

Про це повідомляє Delfi.

"В числі 49 осіб, яким глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич цього тижня заборонив в'їзд до Латвії у зв'язку з так званою "справою Магнітського", нинішній очільник Чечні Рамзан Кадиров", - йдеться у повідомленні.

Також у списку вказані голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін, начальник правового управління Генеральної прокуратури РФ Олег Логунов, депутат Держдуми Андрій Луговий, який підозрюється прокуратурою Великої Британії у вбивстві Олександра Литвиненка (вважається його безпосереднім виконавцем).

Раніше Ринкевич припустив, що якщо Латвія введе санкції по відношенню до фігурантів так званого "списку Магнітського", то можна чекати кроків у відповідь з боку Росії. За його словами, "список Магнітського" є політичним, тому особи, які підпадають під санкцій, не зможуть їх оспорити.

Згідно з основними положеннями "закону Магнітського", до країни має бути заборонений в'їзд іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням коштів або порушеннями прав людини.