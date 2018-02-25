На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію калібру 152 мм

Минулої доби на Донбасі у зоні АТО бойовики знизили свою активність. Загалом бойовики здійснили 4 прицільні обстріли українських позицій, усі на Луганському напрямку. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Максим Праута.

"У районі Підлісного бойовики застосували артилерію калібру 152 мм, випустивши 10 снарядів. З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських позиціях неподалік Кримського, випустивши загалом 15 мін. У районі Лобачева та Станиці Луганської бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети", - розповів він.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь двічі із озброєння не забороненого Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

"За повідомленням штабу АТО, частина населеного пункту Луганське, що на Донеччині, залишилася без світла внаслідок обстрілу російських окупантів. Також пошкоджено щонайменше три будинки мирних мешканців Луганського. На щастя, жодна людина не постраждала", – зазначив речник Міноборони з АТО.