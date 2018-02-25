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На Місяці виявили достатню для колонізації кількість води

25 лютого, 2018 - 10:35
Фото: NASA's Goddard Space Flight Center

Новий аналіз даних двох місячних місій свідчить про те, що вода на супутнику широко поширена по поверхні і не обмежується конкретним регіоном або типом місцевості. Як вважають науковці з Інституту космічних досліджень США, вода поширена по всій поверхні Місяця і присутня вдень і вночі, хоча вона не завжди легко доступна, повідомляє NASA.

"Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода прикріплена до поверхні земного супутника, та її наявність не залежить від складу місячної породи", - розповів співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.

"Наявність води, мабуть, не залежить від складу поверхні, а вода прилипає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що результати даного дослідження суперечать раніше отриманими даними про те, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця.

Джерело: День

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