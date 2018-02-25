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На Євробаченні-2018 Україну представлятиме Melovin

25 лютого, 2018 - 11:08
Фото nv.ua

В Українї обрали свого представника на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018". У фіналі Національного відбору 24 лютого співак Melovin (Костянтин Бочаров) отримав 5 балів від журі та 6 балів глядацького голосування. 

Друге місце посіла співачка Tayanna – вона набрала від журі 6 балів та від глядачей 4.

Також за право виступити на "Євробаченні-2018" у фіналі нацвідбору також змагалися VILNA (1 бал від журі, від глядачів - 3), The Erised (журі -2, глядачі - 1), LAUD (журі - 4, глядачі - 2), Kadnay (журі - 3, глядачі - 5).

У складі професійного журі цьогорічного Нацвідбору були Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Загалом у голосуванні взяли участь 179 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що Melovin у 2017 році вже брав участь у Нацвідборі на "Євробачення" та посів 3 місце.

У 2018 році на "Євробаченні" у Лісабоні півфінали відбудуться 8 та 10 травня, фінал - 12 травня. Представник від України виступатиме у другому півфіналі останнім.

Джерело: День

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