Олімпіада-2018: Загальнокомандний залік виграла Норвегія, Україна посіла 21 місце

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) відбувся заключний, 16-й медальний день. Загалом на Іграх-2018 було розіграно рекордну за всю історію зимових Олімпіад кількість комплектів медалей - 102 в 7 видах спорту, повідомляє "Укрінформ".

Медалі у Пхьончхані завоювали представники 30-ти країн з 92-х команд-учасниць.

Збірна Норвегії виграла 39 медалей, встановивши рекорд за загальною кількістю нагород, здобутих на одній зимовій Олімпіаді. Попереднє досягнення належало збірній США, яка на Олімпіаді в канадському Ванкувері (2010) виборола 37 медалей.

Збірна України посіла 21-е місце з однією золотою нагородою фристайліста Олександра Абраменка.

Олімпійці 62 країн-учасниць не виграли у Пхьончхані жодної медалі.

Загальнокомандний залік XXIII зимових Олімпійських ігор:

1. Норвегія - 14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових.

2. Німеччина - 14, 10, 7.

3. Канада - 11, 8, 10.

4. США - 9, 8, 6.

5. Голландія - 8, 6, 6.

6. Швеція - 7, 6, 1.

7. Республіка Корея - 5, 8, 4.

8. Швейцарія - 5, 6, 4.

9. Франція - 5, 4, 6.

10. Австрія - 5, 3, 6.

11. Японія - 4, 5, 4.

12. Італія - ​​3, 2, 5.

13. "ОАР" - 2, 6, 9.

14. Чехія - 2, 2, 3.

15. Білорусь - 2, 1, 0.

16. Китай - 1, 6, 2.

17. Словаччина - 1, 2, 0.

18. Фінляндія - 1, 1, 4.

19. Велика Британія - 1, 0, 4.

20. Польща - 1, 0, 1.

21. Україна - 1, 0, 0.

21. Угорщина - 1, 0, 0.

23. Австралія - ​​0, 2, 1.

24. Словенія - 0, 1, 1.

25. Бельгія - 0, 1, 0.

26. Іспанія - 0, 0, 2.

26. Нова Зеландія - 0, 0, 2.

28. Казахстан - 0, 0, 1.

28. Латвія - 0, 0, 1.

28. Ліхтенштейн - 0, 0, 1.

XXIV зимова Олімпіада пройде у 2022 році в Пекіні (Китай).