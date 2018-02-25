Рада Європи визнає значний прогрес України в реформах, - посол

У Раді Європи визнають, що Україна за останні чотири роки досягла значного прогресу в реформуванні.

Про це поінформував Постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Минулого тижня ми ухвалили новий план дій Ради Європи для України. Це документ, який пропонує підтримку реформ на чотири роки. І там чітко написано, що цей план дій виходить з того, що за останні чотири роки Україною досягнуто "значного прогресу в реформуванні". Тобто вони визнають, що є значний прогрес, перераховують сфери, де він є, і продовжують підтримувати ці реформи", - зазначив Кулеба.

Зокрема, за його словами, в Раді Європи позитивно оцінюють судову реформу, проведення децентралізації та створення Суспільного мовлення в Україні.

"Судову реформу Рада Європи оцінює позитивно і буде продовжувати підтримувати цей проект. Дуже позитивно оцінюється реформа децентралізації - вона вважається однією зі зразкових реформ взагалі, не лише в Україні, а й в Європі. І позитивно, до речі, оцінюється реформа зі створення Суспільного телебачення в Україні", - уточнив постпред України при РЄ.

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