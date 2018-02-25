Радбез ООН одностайно ухвалив резолюцію про перемир'я в Сирії

Рада безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію, що вимагає від учасників конфлікту в Сирії припинення вогню терміном на щонайменше 30 днів. Про це інформує Reuters.

Зазначається, що мета перемир'я - зробити можливими доставку гуманітарної допомоги й евакуацію цивільних, які потребують медичної допомоги. У перемир'ї не беруть участі терористичні угруповання "ІДІЛ", "Аль-Каїда" і "Джебхат ан-Нусра".

Резолюцію було ухвалено на тлі ескалації в Східній Гуті - передмісті Дамаска. Цей район контролюється опозицією, останній тиждень сирійська урядова армія веде інтенсивний обстріл району, використовуючи артилерію й авіацію, відзначає агентство.

Нагадаємо, раніше призначене на 22 лютого голосування щодо резолюції про 30-денне перемир'я в Сирії не відбулося через позицію РФ з цього питання. Його перенесли на вечір 24 лютого.

Згідно з даними Сирійського центру моніторингу прав людини (SOHR), із 18 лютого 2018 року в районі Східної Гути загинуло понад 500 осіб. За даними ООН, всього там проживає 400 тис. осіб.