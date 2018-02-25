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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

Сеул готовий вести переговори зі США

25 лютого, 2018 - 15:45
Фото Reuters

Північна Корея стверджує, що готова вести переговори зі США. Про це стало відомо після зустрічі північнокорейського генерала Кім Йон Чоля з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном перед початком церемонії закриття Олімпійських ігор в Пхенчхані, повідомляє BBC, передає "ЄП".

За словами Муна, Північна Корея "дуже хоче" вести переговори зі США. Він додав, що КНДР погодилася спільно покращувати відносини з Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Пхеньян поки що офіційно не прокоментував заяву південнокорейського лідера. Та раніше КНДР неодноразово стверджувала, що готова вести переговори зі США без будь-яких передумов. США наполягають, що для початку перемов Північна Корея має продемонструвати конкретні кроки з денуклеризації.

У церемонії закриття Олімпіади також бере участь дочка президента США Дональда Трампа Іванка, але офіційні особи США виключили зустріч з північнокорейською делегацією.

Раніше повідомлялось, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор віце-президент США Майк Пенс мав зустрітися з високопосадовцями Північної Кореї, однак північнокорейська сторона в останній момент скасувала зустріч.

Заява Сеула про готовність КНДР до переговорів  надійшла через кілька годин після того, як Північна Корея засудила нові санкції США, назвавши їх "актом війни".

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