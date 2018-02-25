США запідозрили РФ в кібератаці на зимову Олімпіаду-2018, - ЗМІ

Згідно даних американської розвідки, російські спецслужби причетні до зламу комп'ютерних серверів Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхан. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Повідомляється, що хакери намагалися представити атаку таким чином, щоб під підозру потрапила КНДР.

У Пхенчані визнали, що під час церемонії відкриття 9 лютого на сервери Ігор було здійснено кібернапад. У той вечір були перебої в роботі мережі, системах трансляції та на сайті Олімпіади. Багато учасників не змогли роздрукувати квитки на церемонію, у результаті чого з'явилися порожні місця.

Аналітики США переконані, що злам був помстою росіян Міжнародному олімпійському комітету за недопуск збірної Росії на Олімпіаду.

Як стверджує The Washington Post, на початок лютого російське Головне розвідуправління мало доступ як мінімум до 300 комп'ютерів, пов'язаних з ОІ-2018. Деякі американські чиновники також побоюються, що нова кібератака може статися сьогодні, в день закриття Ігор. Розвідка США базує свої підозри на даних, отриманих від аналітиків з приватного сектора. За їхньою інформацією, російські хакери також намагалися здійснити кібератаки під час літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.