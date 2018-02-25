У Берліні вшанували пам'ять Лесі Українки

За усталеною традицією, 25 лютого українці Берліна вшанували пам'ять видатної поетеси, драматурга, перекладачки Лесі Українки.

До меморіальної дошки Лесі Українці на будинку за адресою Johannisstrasse, 11 в 147-й день її народження поклали квіти, повідомляє Укрінформ.

У церемонії взяли участь дипломати і співробітники Посольства України в ФРН, представники громади, німецькі друзі. Вони пригадали основні віхи біографії Лариси Петрівни Косач, яку з Німеччиною пов'язувало багато що. У січні 1899 року професор Берлінського університету Ернст фон Бергманн прооперував хвору на туберкульоз кісток 27-річну українку, після чого вона провела в німецькій столиці майже півроку, використавши цей час на переклади з німецької творів Генріха Гейне. Тут же у неї з'явилися і кілька власних творів німецькою мовою.

Традиція приходити до будинку, де знаходилася приватна клініка професора Бергманна, була започаткована 2010 року, коли на ньому була встановлена меморіальна дошка полтавського художника-скульптора Вадима Голобородова.