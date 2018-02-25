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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

У Берліні вшанували пам'ять Лесі Українки

25 лютого, 2018 - 21:50
Фото: Укрінформ

За усталеною традицією, 25 лютого українці Берліна вшанували пам'ять видатної поетеси, драматурга, перекладачки Лесі Українки. 

До меморіальної дошки Лесі Українці на будинку за адресою Johannisstrasse, 11 в 147-й день її народження поклали квіти, повідомляє Укрінформ.

У церемонії взяли участь дипломати і співробітники Посольства України в ФРН, представники громади, німецькі друзі. Вони пригадали основні віхи біографії Лариси Петрівни Косач, яку з Німеччиною пов'язувало багато що. У січні 1899 року професор Берлінського університету Ернст фон Бергманн прооперував хвору на туберкульоз кісток 27-річну українку, після чого вона провела в німецькій столиці майже півроку, використавши цей час на переклади з німецької творів Генріха Гейне. Тут же у неї з'явилися і кілька власних творів німецькою мовою.

Традиція приходити до будинку, де знаходилася приватна клініка професора Бергманна, була започаткована 2010 року, коли на ньому була встановлена меморіальна дошка полтавського художника-скульптора Вадима Голобородова.

Джерело: Укрінформ

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