У Флориді затримали підлітків, які планували напад на школи

У Флориді (США) правоохоронні органи затримали двох підлітків, які заявили про намір здійснити напад на школи. Про це повідомляє CBS Miami, посилаючись на місцеву поліцію, передає "РБК-Україна".

Зазначається, що один із затриманих, 14-річний підліток, розповів про своїх планах двом приятелям у відео-чаті. Він також продемонстрував їм два види зброї, зазначили в поліції.

Співробітники правоохоронних органів затримали підлітка в його будинку і вилучили знайдені пневматичну гвинтівку та пістолет. У той вже час, другого школяра затримали після того, як він почав погрожувати нападом на одну зі шкіл через соціальні мережі, розповіли в поліції.

Нагадаємо, старшокласники, які стали свідками масового вбивства у школі у Флориді, оголосили про проведення в березні маршу на Вашингтон і акцій в інших містах країни з вимогою прийняття відчутних заходів щодо запобігання нових випадків стрілянини в школах.